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Россияне повредили подстанцию и высоковольтную линию "Укрэнерго"

Вторник, 2 апреля 2024, 12:12 - Артур Крыжный

Российский БПЛА повредил оборудование одной из подстанций "Укрэнерго". Кроме того, обломками ракеты повредило высоковольтную воздушную линию.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Ночью российский БПЛА повредил оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго". Также обломки ракеты повредили высоковольтную воздушную линию 330 кВ. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.

Также, утром применены ограничения потребления для всех потребителей на Харьковщине. Продолжают действовать ограничения для промышленных потребителей на Криворожье.

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Напомним:

С 22 марта специалисты "Укрэнерго" восстановили оборудование на подстанциях, которое дает возможность передавать около 2000 МВт мощности. Это эквивалентно часовому потреблению города с 3 миллионами жителей.

Укрэнерго электроэнергия энергетика
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