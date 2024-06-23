Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

У понеділок 24 червня відключення електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби

Неділя, 23 червня 2024, 17:03 - Володимир Тунік-Фриз

У понеділок 24 червня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як повідомляють, з 19:00 до 23:00 обмеження будуть більшими.

Причиною змін у графіках є підвищене споживання на початку робочого тижня, а також складна ситуація в енергосистемі після обстрілів.

Реклама:

Нагадаємо:

У неділю 23 червня за вказівкою "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії застосовували з 11:00 до 23:00, а не з 19:00, як планували раніше.

Економічна правда

Реклама:
електроенергія Укренерго
Реклама:
Матеріали за темою
У неділю 23 червня графіки відключень електроенергії почнуть діяти на 8 годин раніше 23 червня 2024, 10:03
У неділю 23 червня графіки відключень електроенергії діятимуть 4 години 22 червня 2024, 18:42
Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі - КМДА 22 червня 2024, 13:46
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті