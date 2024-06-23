У понеділок 24 червня відключення електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби
Неділя, 23 червня 2024, 17:03 -
У понеділок 24 червня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть з 00:00 до 24:00.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Як повідомляють, з 19:00 до 23:00 обмеження будуть більшими.
Причиною змін у графіках є підвищене споживання на початку робочого тижня, а також складна ситуація в енергосистемі після обстрілів.
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Нагадаємо:
У неділю 23 червня за вказівкою "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії застосовували з 11:00 до 23:00, а не з 19:00, як планували раніше.
Економічна правда
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