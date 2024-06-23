У понеділок 24 червня відключення електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби

У понеділок 24 червня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як повідомляють, з 19:00 до 23:00 обмеження будуть більшими.

Причиною змін у графіках є підвищене споживання на початку робочого тижня, а також складна ситуація в енергосистемі після обстрілів.

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Нагадаємо:

У неділю 23 червня за вказівкою "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії застосовували з 11:00 до 23:00, а не з 19:00, як планували раніше.

Економічна правда

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