За перший квартал року митні органи перерахували до держбюджету майже 140 мільярдів

Протягом січня-березня 2024 року до державного бюджету України перераховано 136,8 млрд грн митних платежів, що на 35,6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

Очікувані надходження до державної скарбниці виконані на 106,3%. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року фактичні надходження до бюджету збільшились на 35,6% або на 35,9 млрд грн.

Зокрема, у березні 2024 року до Держбюджету перераховано 49,7 млрд грн митних платежів.

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Нагадаємо:

У лютому через блокування кордону поляками бюджет недоотримав 7,7 мільярда гривень митних надходжень.