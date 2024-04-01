За перший квартал року митні органи перерахували до держбюджету майже 140 мільярдів
Понеділок, 1 квітня 2024, 17:37 -
Протягом січня-березня 2024 року до державного бюджету України перераховано 136,8 млрд грн митних платежів, що на 35,6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.
Очікувані надходження до державної скарбниці виконані на 106,3%. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року фактичні надходження до бюджету збільшились на 35,6% або на 35,9 млрд грн.
Зокрема, у березні 2024 року до Держбюджету перераховано 49,7 млрд грн митних платежів.
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Нагадаємо:
У лютому через блокування кордону поляками бюджет недоотримав 7,7 мільярда гривень митних надходжень.
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