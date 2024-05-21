Ціни на нафту впали через очікування зниження світового попиту

Ціни на нафту знизилися, оскільки інвестори очікують, що затяжна інфляція в США і підвищення процентних ставок пригнічуватимуть споживчий і промисловий попит.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 57 центів, або на 0,68%, до 83,14 долара за барель. Американська нафта WTI (West Texas Intermediate) подешевшала на 58 центів, або на 0,73%, до 79,22 долара за барель.

Обидва еталони впали менш ніж на 1% в понеділок, оскільки представники Федеральної резервної системи США заявили, що очікують більше ознак уповільнення інфляції, перш ніж розглядати питання про зниження процентних ставок.

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"Побоювання слабшого попиту призвели до продажу, оскільки перспектива зниження ставки ФРС стала більш віддаленою", - сказав аналітик Тошитака Тадзава з Fujitomi Securities.

Заступник голови ФРС Філіп Джефферсон заявив в понеділок, що ще занадто рано говорити про те, чи є уповільнення інфляції "довготривалим", в той час як віце-голова Майкл Барр сказав, що обмежувальна політика потребує більше часу.

Загалом, коментарі представників ФРС вказують на те, що процентні ставки залишатимуться вищими довше, ніж очікують ринки. Це має наслідки для нафтового ринку, оскільки вища вартість запозичень зв'язує кошти, завдаючи удару по економічному зростанню і попиту на нафту.

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Економічна правда.