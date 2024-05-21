На Хмельниччині суд повернув державі з незаконного володіння землю вартістю 1 мільярд

На Хмельниччині власника компанії, якого звинувачують у злочинах проти нацбезпеки, суд зобов’язав повернути землю вартістю понад 1 млрд грн у комунальну власність.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

Зазначається, що волочиська окружна прокуратура у судовому порядку повернула у комунальну власність земельні ділянки загальною площею 300 га. Їх вартість становить понад 1 млрд 11 млн грн.

"Встановлено, що одне із приватних підприємств Волочиська, яким володіє обвинувачений у злочинах проти нацбезпеки України, незаконно отримало землю у користування для ведення підсобного сільського господарства" – йдеться в повідомленні.

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В прокуратурі області стверджують, що підставою звернення до суду стало те, що органи місцевого самоврядування не приймали рішення про передачу землі у постійне користування, а державні акти – не видавались. Відтак підприємство не могло набути цього права у встановленому законодавством порядку.

Додається, що земельна ділянка площею 300 га має повернутись у власність Волочиській міській раді, оскільки позовні вимоги судом задоволено у повному обсязі.

Економічна правда.

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