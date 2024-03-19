У лютому через блокаду кордону Україна недоотримала митних платежів на майже 8 мільярдів

У лютому через блокування кордону поляками бюджет недоотримав 7,7 мільярда гривень митних надходжень.

Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Розрахункові недонадходження митних платежів через блокування польськими протестувальниками автомобільних шляхів під’їзду до пунктів пропуску на кордоні – 7,7 млрд грн", - повідомив він.

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