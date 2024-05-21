Виробники чіпів можуть дистанційно відключити верстати в разі вторгнення Китаю на Тайвань

ASML Holding NV і Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. мають способи вивести з ладу найсучасніші у світі верстати для виробництва мікросхем у разі вторгнення Китаю на Тайвань.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Чиновники уряду США в приватному порядку висловили занепокоєння своїм голландським і тайванським колегам щодо того, що станеться, якщо китайська агресія переросте в напад на острів, відповідальний за виробництво переважної більшості передових напівпровідників у світі.

ASML запевнила чиновників у своїй здатності дистанційно вивести з ладу машини. Вони додали, що Нідерланди провели симуляції можливого вторгнення, щоб краще оцінити ризики.

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Дистанційне відключення стосується лінійки екстремальних ультрафіолетових установок нідерландської компанії ASML, які компанія поставляє TSMC. Установки використовують високочастотні світлові хвилі для друку найменших транзисторів мікросхем, створюючи мікросхеми для штучного інтелекту, а також для більш чутливих військових застосувань.

Голова TSMC Марк Лю натякнув у вересневому інтерв'ю CNN, що будь-який загарбник Тайваню виявить, що верстати для виробництва мікросхем його компанії вийшли з ладу.

"Ніхто не може контролювати TSMC силою, - сказав Лю. "Якщо відбудеться військове вторгнення, ви зробите завод TSMC непрацездатним".

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Нагадаємо:

Загальний експорт Тайваню зріс на 18,9%, що є найшвидшим темпом зростання за останні два роки. Все через те, що постачання комп'ютерного обладнання, що лежить в основі глобального буму штучного інтелекту, зросли більш ніж на 400%.

Кілька великих тайванських виробників розглядають можливість створення запасних штаб-квартир за кордоном, аби гарантувати продовження роботи в разі нападу Китаю на Тайвань.