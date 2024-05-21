Бізнеси з використанням ШІ демонструють п'ятикратне пришвидшення зростання продуктивності

В галузях бізнесу, які найчастіше використовують штучний інтелект, продуктивність праці зростає майже в п'ять разів швидше, ніж в інших галузях.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані аудиторської фірми PwC.

За даними PwC, продуктивність праці у сфері професійних і фінансових послуг та інформаційних технологій зросла на 4,3% у період з 2018 по 2022 рік порівняно зі зростанням на 0,9% у будівництві, виробництві та роздрібній торгівлі, харчовій промисловості та транспорті.

Ці дані свідчать про те, що розвиток штучного інтелекту може допомогти країнам вирватися з колії низької продуктивності, що сприятиме економічному зростанню, підвищенню заробітної плати та рівня життя.

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Керол Стаббінгс, керівник практики глобальних ринків і податкових та юридичних послуг PwC, зазначила, що у високопродуктивних секторах спостерігається більш швидке зростання кількості оголошень про вакансії для людей з навичками штучного інтелекту, ніж без них, що свідчить про те, що штучний інтелект відіграє певну роль у підвищенні продуктивності праці в цих секторах.

За її словами, тенденція до зростання продуктивності, спричинена технологією, ймовірно, прискориться, оскільки компанії все частіше впроваджують генеративний ШІ, який може використовуватися фахівцями, що не володіють АІ.

"Проблема зі штучним інтелектом, і особливо з генеративним ШІ, полягає у швидкості змін", - сказала Стаббінгс.

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Минулого тижня глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що ШІ накриває світовий ринок праці "як цунамі" і, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою в найближчі два роки.

Нагадаємо:

Штучний інтелект б’є по світовому ринку праці "як цунамі". Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в Цюріху.