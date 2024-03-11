Обсяги порушень на митниці з початку року зросли у 10 разів

У січні-лютому 2024 року митниці Державної митної служби виявили 1511 порушень митних правил на суму 4,2 млрд грн - вартісний показник збільшився майже в 10 разів порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про це повідомляє Держмитслужба.

Зазначається, що у 445 справах про порушення митних правил тимчасово вилучили предметів правопорушень на суму майже 64 млн гривень. Зокрема:

промислових товарів на суму майже 35 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 19 млн грн;

транспортних засобів на суму 9 млн грн.

"У 621 справі про порушення митних правил, у тому числі заведеній у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 12 млн грн, стягнуто штрафів на суму 14 млн грн.

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На розгляд до суду митницями передано 735 справ про порушення митних правил на суму 367 млн гривень. За результатами розгляду справ про порушення митних правил судом прийнято 950 рішень про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на загальну суму 243 млн грн (конфіскація - 119 млн грн, штрафи - 124 млн грн)", - додали у відомстві.

Економічна правда