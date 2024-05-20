21 травня по всій Україні діятимуть графіки відключення світла – "Укренерго"

Упродовж 21 травня по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень.

Про це повідомили в "Укренерго".

Вони можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", – зазначили в Укренерго.

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Укренерго

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Нагадаємо:

В Україні завдяки сприятливій погоді дефіцит в енергосистемі дещо зменшився , однак залишається суттєвим у вечірні й нічні години.

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