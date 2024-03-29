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Митниця запустила онлайн-сервіс для декларування експрес-відправлень і сплати мита

П'ятниця, 29 березня 2024, 17:25 - Олексій Павлиш

Митниця представила можливість самостійного декларування експрес-відправлень громадянами зі смартфону, зокрема можна у кілька кліків самостійно задекларувати відправлення вартістю до 10 тис євро та сплатити митні платежі.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Для спрощення процесу реалізовано низку сервісних функцій:

  • переважна більшість граф декларації заповнюється автоматично;
  • автоматично здійснюється машинний переклад назв товарів та іншої інформації на українську мову;
  • можливість у багатьох випадках підбору коду товару за УКТ ЗЕД;
  • розрахунок податків відбувається в автоматичному режимі;
  • передбачено автозаповнення тих реквізитів, яких бракує в попередній інформації - в тому випадку, якщо громадянин раніше вже користувався цим сервісом.

Декларацію необхідно підписати за допомогою КЕП або Дія.Підпис.

У разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро і вони підлягають оподаткуванню, генерується QR-код.

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"Клікнувши на цей QR-код або навівши на нього камеру мобільного телефону, можна за лічені секунди сплатити нараховані митні платежі зі свого банківського застосунку", - пояснили в Митниці.

Відстежити статус оформлення відправлення та надходження сплачених коштів на митницю також можна онлайн через особистий кабінет.

Крім цього, залишаються альтернативні способи оформлення, такі як декларування експрес-перевізником або через митного брокера та особисте (або іншою особою за дорученням) подання паперової декларації в підрозділ митного оформлення.

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Економічна правда

митниця
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