Митниця запустила онлайн-сервіс для декларування експрес-відправлень і сплати мита
Митниця представила можливість самостійного декларування експрес-відправлень громадянами зі смартфону, зокрема можна у кілька кліків самостійно задекларувати відправлення вартістю до 10 тис євро та сплатити митні платежі.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Для спрощення процесу реалізовано низку сервісних функцій:
- переважна більшість граф декларації заповнюється автоматично;
- автоматично здійснюється машинний переклад назв товарів та іншої інформації на українську мову;
- можливість у багатьох випадках підбору коду товару за УКТ ЗЕД;
- розрахунок податків відбувається в автоматичному режимі;
- передбачено автозаповнення тих реквізитів, яких бракує в попередній інформації - в тому випадку, якщо громадянин раніше вже користувався цим сервісом.
Декларацію необхідно підписати за допомогою КЕП або Дія.Підпис.
У разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро і вони підлягають оподаткуванню, генерується QR-код.
"Клікнувши на цей QR-код або навівши на нього камеру мобільного телефону, можна за лічені секунди сплатити нараховані митні платежі зі свого банківського застосунку", - пояснили в Митниці.
Відстежити статус оформлення відправлення та надходження сплачених коштів на митницю також можна онлайн через особистий кабінет.
Крім цього, залишаються альтернативні способи оформлення, такі як декларування експрес-перевізником або через митного брокера та особисте (або іншою особою за дорученням) подання паперової декларації в підрозділ митного оформлення.
Економічна правда