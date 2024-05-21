Енергетики скасували графіки відключення світла до вечора: з котрої почнуть вимикати

Енергетики скасували дію графіків погодинних відключень з 11:00 до 17:00. Втім, з 17:00 до 24:00 обмеження споживання буде діяти в усіх регіонах.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні з 00:00 до 11:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень. Наразі, з 11:00 до 17:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах", - йдеться у повідомленні.

Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00.

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Також українська енергосистема на запит оператора енергосистеми Польщі приймає надлишки електроенергії з цієї країни.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що упродовж 21 травня по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень.

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