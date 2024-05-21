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США надали Харкову майже 60 трансформаторів для підтримки енергетичної інфраструктури

Вівторок, 21 травня 2024, 12:31 - Ігор Пилипів

Сполучені Штати передали через агентство з міжнародного розвитку USAID майже 60 трансформаторів оператору енергорозподільчої системи Харкова, що дозволить провести термінові ремонтні роботи пошкодженої обстрілами енергомережі міста.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк в соцмережі Х.

"Минулого тижня ми передали через USAID 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів оператору енергорозподільчої системи Харкова", – зазначила Брінк.

За її словами, передані трансформатори мають допомогти енергетикам провести термінові ремонтні роботи в електромережі міста, які були пошкодженій внаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників з боку Росі. 

Нагадаємо:

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На Харківщині після ранкового обстрілу 21 травня вимикалися мережі обленерго в обласному центрі. Для недопущення технологічних порушень в обласному центрі було знеструмлено близько 190 тисяч абонентів – станом на зараз усіх заживлено. Через бойові дії залишаються знеструмленими 34,2 тисячі точок обліку.

Харків електроенергія США
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