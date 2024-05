США надали Харкову майже 60 трансформаторів для підтримки енергетичної інфраструктури

Сполучені Штати передали через агентство з міжнародного розвитку USAID майже 60 трансформаторів оператору енергорозподільчої системи Харкова, що дозволить провести термінові ремонтні роботи пошкодженої обстрілами енергомережі міста.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк в соцмережі Х.

"Минулого тижня ми передали через USAID 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів оператору енергорозподільчої системи Харкова", – зазначила Брінк.

Last week we provided through @USAID 50 voltage transformers, 9 current transformers, & 80 isolators to Kharkiv’s energy distribution system operator to help energy workers undertake urgent repairs to Kharkiv’s electrical grid damaged by Russia’s missile and drone attacks. pic.twitter.com/C8VmGLuliD

