Волгоградський НПЗ відновив роботу установки, пошкодженої дроном 12 травня

Волгоградський нафтопереробний завод, який налужить компанії "Лукойл" Відновив роботу після того, як його було пошкоджено під час атаки безпілотника 12 травня.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що НПЗ має виробничу потужність 300 тис. барелів на день загорівся 12 травня після удару безпілотника. Тоді джерела агентства зазначили, що було пошкоджено блок CDU-1.

"Блок CDU-1 має потужність 18 590 метричних тонн на добу, а річне виробництво – 6,5 млн метричних тонн, або 130 тис. б/д, нафти. Це становить 43% потужності НПЗ і 49% фактичної переробки на НПЗ у I кварталі 2024 року", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Раніше НПЗ був атакований безпілотниками в лютому цього року, але він зміг провести технічне обслуговування протягом 18 днів.

Нагадаємо:

Вранці 12 травня стало відомо про пожежу на волгоградському НПЗ внаслідок падіння безпілотника.

Реклама: