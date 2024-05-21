Німеччина готова підтримати план США щодо використання заморожених активів РФ – Bloomberg

Частина німецьких чиновників готова підтримати план США щодо використання доходів від заморожених активів РФ, які здебільшого знаходяться в Європі, для підтримки допомоги Україні у розмірі 50 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посилання на власні джерела.

Зазначається, що згода Німеччини може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон і його союзників до отримання нового значного пакета допомоги Києву і забезпечить участь США незалежно від результату листопадових виборів.

Офіційні особи США та ЄС кажуть, що набирає обертів пропозиція США, яка, як очікується, буде домінувати на переговорах між міністрами фінансів та керівниками центральних банків країн "Великої сімки", які зберуться в Італії.

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Проте видання підкреслює, що німецькі чиновники не очікують остаточної домовленості до зустрічі лідерів G7 13-15 червня, а імплементація такого механізму не раніше 2025 року.

У лютому 2022 року країни G7 іммобілізували близько 280 млрд дол активів російського центрального банку. Більшість цих активів зберігається в Європі в бельгійському кліринговому центрі Euroclear.

Протягом останніх кількох місяців США наполягали на використанні цих активів для допомоги Україні. Варіанти варіювалися від прямого арешту і передачі грошей Україні до сек'юритизації з метою випуску облігацій або використання їх для забезпечення певної форми позики.

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Кілька європейських країн зустріли ці пропозиції зі скептицизмом. Уряди на чолі з Францією та Німеччиною висловили занепокоєння щодо впливу таких кроків на фінансову стабільність та привабливість євро як резервної валюти, а також щодо їхньої законності.

Остання пропозиція США була більш позитивно сприйнята в європейських столицях, в тому числі в Берліні, оскільки вона передбачає лише використання відсотків, що генеруються активами, без арешту основної суми боргу.

Нагадаємо:

США ведуть переговори з близькими партнерами, щоб надати Україні допомогу на суму до 50 мільярдів доларів, витрати будуть погашені коштом прибутків від суверенних російських активів.