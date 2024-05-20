Фонд держмайна зібрав майже 400 тисяч гектарів державної землі: що з нею буде

У державній власності залишається близько 800 тис гектарів землі і майже половина з них наразі знаходиться в розпорядженні Фонду державного майна.

Про це йдеться у розслідуванні ЕП про землі Нацакадемії аграрних наук, в якому наводяться дані з непублічної презентації Фонду держмайна.

Як зазначається в документі, в Фонді держмайна тепер в розпорядженні 386 тисяч гектар землі, з яких 98 тисяч знаходяться в окупації.

В презентації установа також наводить дані інвентаризації земельних активів, які знаходяться в її управлінні. Зокрема, в документі зазначається, що близько 98 тисяч гектар землі обтяжені судами та кримінальними провадженнями.

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Сконцентровані землі ФДМ планує надати в оренду бізнесу через земельні аукціони. Вони розпочнуться в серпні та до кінця року принесуть в бюджет 1 млрд грн, очікують у Фонді. В першому пулі Фонд планує передати 82,8 тисячі гектар.

Загалом, за даними Фонду держмайна, загальна кількість державних с/г земель у постійному користуванні сягає 806 тисяч гектар.

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Національна академія аграрних наук (НААН) нині управляє 277 тис га землі. З 2023 року від НААН до Фонду передали 80 підприємств та 11 наукових установ – сумарно це земельний банк у 210 тис га. Здебільшого до ФДМ передавали проблемні підприємства (з судовими суперечками, боргами) та такі, що знаходяться під російською окупацією. Процес передавання триває.

Ще 99,2 тис га землі знаходиться у користуванні Міносвіти, переважно за рахунок земель Національного університета біоресурсів і природокористування (НУБіП).

Мін’юст має 41,7 тис га земель, переважно під пенітенціарною системою.

Близько 1,6 тис га – у Мінагрополітики.

Читайте більше у матеріалі: "Депутати з "академіками" роками заробляли на державній землі десятки мільйонів доларів. Розслідування ЕП".