За первый квартал года таможенные органы перечислили в госбюджет почти 140 миллиардов

В течение января-марта 2024 года в государственный бюджет Украины перечислено 136,8 млрд грн таможенных платежей, что на 35,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Ожидаемые поступления в казну выполнены на 106,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 фактические поступления в бюджет увеличились на 35,6% или на 35,9 млрд грн.

В марте 2024 года в Госбюджет перечислено 49,7 млрд грн таможенных платежей.

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Напомним:

В феврале из-за блокирования границы поляками бюджет недополучил 7,7 миллиарда гривен таможенных поступлений.