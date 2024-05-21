Всі розділи
Укр / Рус

У Києві тимчасово припинив роботу фунікулер - Київпастранс

Вівторок, 21 травня 2024, 10:54 - Артур Крижний

Через технічні причини у Києві тимчасово припинив роботу фунікулер.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"У Києві через технічні причини тимчасово призупинено роботу фунікулера. КП "Київпастранс" перепрошує за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Реклама:

В Оболонському районі Києва відкрили прямий технічний рух транспорту новозбудованими шляхопроводами розв'язки вулиць Полярна та Богатирська.

У Києві з 21 травня до 28 вересня діятимуть обмеження руху транспорту на ділянці від вул. Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вул. Богатирську (ПрАТ "Оболонь"). 

транспорт Київ
Реклама:
Матеріали за темою
Кількість пасажирів злетіла: авіакомпанія Ryanair зафіксувала рекордний річний прибуток 21 травня 2024, 09:21
Для автобусних перевізників приберуть бюрократію з відкриття маршрутів за кордон 20 травня 2024, 19:52
У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні 20 травня 2024, 12:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті