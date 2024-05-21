У Києві тимчасово припинив роботу фунікулер - Київпастранс
Вівторок, 21 травня 2024, 10:54 -
Через технічні причини у Києві тимчасово припинив роботу фунікулер.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
"У Києві через технічні причини тимчасово призупинено роботу фунікулера. КП "Київпастранс" перепрошує за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Реклама:
В Оболонському районі Києва відкрили прямий технічний рух транспорту новозбудованими шляхопроводами розв'язки вулиць Полярна та Богатирська.
У Києві з 21 травня до 28 вересня діятимуть обмеження руху транспорту на ділянці від вул. Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вул. Богатирську (ПрАТ "Оболонь").
Реклама: