Кількість пасажирів злетіла: авіакомпанія Ryanair зафіксувала рекордний річний прибуток

Бюджетний авіаперевізник Ryanair повідомив про свій найкращий річний прибуток, оскільки зростання пасажиропотоку і доходів компенсувало різке збільшення операційних витрат.

Про це повідомляє CNBC

Компанія, що базується в Дубліні, повідомила, що прибуток після оподаткування за весь рік до березня 2024 року підскочив на 34% до 1,92 мільярда євро (2,09 мільярда доларів США), тоді як дохід зріс на 25% в річному обчисленні до 13,44 мільярда євро.

Авіакомпанія обслужила 184 мільйони пасажирів, що на 23% більше, ніж до пандемії Covid. Збільшення кількості перевезень і підвищення тарифів допомогли Ryanair подолати різке зростання витрат: операційні витрати зросли на 24% у річному обчисленні, а витрати на авіаційне паливо злетіли на 32%.

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Ryanair також оголосив про програму викупу акцій на суму 700 мільйонів євро, яка, за словами фінансового директора Ніла Сорахана, відображає "дуже сильний" баланс.

"Наші пріоритети були дуже важливими: відновити оплату праці наших співробітників після Covid, забезпечити підвищення заробітної плати, погасити борг", - сказав Сорахан в інтерв'ю програмі "Squawk Box Europe" на CNBC.

"Ми погашали облігації, на кінець минулого року у нас було 1,4 мільярда готівки брутто на кінець минулого року, і саме тому рада директорів тепер впевнена, що на додаток до звичайної дивідендної програми, ми зможемо повернути 700 мільйонів акціонерам".

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Нагадаємо:

Вартість авіаквитків у США у період із січня по лютий 2024 року зросла на 3,6% на тлі проблем в американського авіаконцерну Boeing.

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair виграла судову справу проти ЄС, оскаржуючи рішення про виділення Єврокомісією 3,4 мільярда субсидій компанії Air France-KLM.