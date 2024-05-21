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В Україні на 10% впав попит на автівки з дизельними двигунами, лідирують французькі авто 

Вівторок, 21 травня 2024, 11:35 - Віктор Волокіта , Економічна правда

У квітні автопарк України поповнили 6,2 тис. авто з дизельними двигунами.

Про це повідомляє Укравтопром.

Це майже на 10% менше, ніж торік.

"З них: 1,4 тис. од. нових (+10%) та 4,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-14%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 24% продажів, як і у квітні 2023р", - повідомили в Укравтопромі.

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Там також додали, що серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 24%, але це на 12% менше, ніж торік.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  1. RENAULT Duster - 372 од.;
  2. BMW X3 - 128 од.;
  3. TOYOTA Land Cruiser Prado - 125 од.;
  4. VOLKSWAGEN Touareg - 111 од.;
  5. BMW X4 - 71 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

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  1. RENAULT Megane - 485 од.;
  2. SKODA Octavia - 343 од.;
  3. VOLKSWAGEN Passat - 324 од.;
  4. NISSAN Qashqai - 297 од.;
  5. VOLKSWAGEN Golf - 169 од.

Нагадаємо:

У квітні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння. Бензинові авто охопили 46% квітневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом. Однак їх ринкова частка відносно квітня 2023 року зменшилась на 2%. 

Економічна правда

авто Україна
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