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На Work.ua роботодавці тепер можуть вказувати бронювання для працівників у вакансіях

Вівторок, 21 травня 2024, 10:12 - Ігор Пилипів

У сервісі пошуку роботи Work.ua зʼявилась можливість для роботодавця вказувати у вакансіях про наявність бронювання для працівників.

Про це повідомляє пресслужба Work.ua.

"На Work.ua зʼявився окремий розділ, а також фільтр з вакансіями, у яких вказано, що компанія бронює працівників. Тепер шукачі легко зможуть знайти такі пропозиції роботи й швидко відгукнутися на них" – йдеться в повідомленні.

У сервісі з пошуку роботи запевняють, що нова функція може допомогти компаніям, які вважаються критично вадливими та можуть бронювати працівників, швидше знаходити дефіцитних спеціалістів.

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Саме тому Work.ua зробив доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді. Це допоможе роботодавцям знаходити потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам — відразу бачити такі пропозиції. 

Додається, що усі вакансії з бронюванням з’являються у розділі пошуку "З бронюванням працівників". Наразі на сайті  розміщено понад 800 таких вакансій. крім того, на картці вакансії виводиться спеціальна позначка, що посада передбачає бронювання, і зелений бейдж. 

Нагадаємо:

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У сервісі пошуку роботи Work.ua зʼявились вакансії від підприємств в оборонно-промисловому комплексі.

робота армія політика
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