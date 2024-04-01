Intesa Sanpaolo докапіталізувала один з українських банків на понад мільярд

Італійська міжнародна банківська група Intesa Sanpaolo на вимогу Національного банку докапіталізувала "Правекс Банк" на 1,1 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Правекс Банк повідомляє про стратегічне рішення (№2/2024 від 28.03.2024) його акціонера, Групи Intesa Sanpaolo, провідної міжнародної фінансової групи в Єврозоні, про збільшення розміру капіталу за рахунок додаткових внесків акціонера на суму 1,1 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Збільшення капіталу є додатковою підтримкою для забезпечення фінансової стійкості та підвищення рівня капіталу фінустанови.

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У "Правекс банку" зазначають, що стратегічне рішення акціонера матиме суттєвий позитивний вплив на нормативи капіталу, підтримуючи ліквідність, фінансову стабільність та надійність установи для усіх зацікавлених сторін. А також посилить здатність протистояти ризикам, на які наражається "Правекс Банк" та його клієнти в умовах великої війни.

Правекс Банк є одним з п'яти банків України, яким НБУ встановив підвищені необхідні рівні капіталу за підсумками оцінки стійкості у 2023 році.

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У грудні повідомлялось, що Національний банк України провів оцінку стійкості для 20 найбільших банків, які сукупно мають понад 90% чистих активів сектора країни.

У вересні торік керівник РФ Владімір Путін підписав указ, який дає дозвіл найбільшому італійському банку Intesa Sanpaolo продавати або розпоряджатися своїми активами в Росії.