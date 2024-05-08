Держава придбала понад 10 тисяч безпілотників на мільярд гривень через Prozorro Market

З початку повномасштабної війни держава закупила через електронний каталог Prozorro Market 10,5 тис дронів для потреб Сил оборони. Йдеться про дрони FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom тощо.

Про це повідомили Укрінформу в державній установі "Професійні закупівлі".

"Загальна вартість безпілотників, придбаних через Prozorro Market, становить 1 млрд грн. При цьому завдяки високому рівню конкуренції на закупівлях дронів вдалося заощадити 65 млн грн", – зазначили у держустанові.

Там наголошують, що купити безпілотний апарат через Prozorro Market за бюджетні кошти так само просто та швидко, як і будь-який інший товар. Замовник оголошує запит пропозиції, постачальники пропонують свої ціни. Далі система автоматично обирає з-поміж кваліфікованих постачальників того, хто запропонував найнижчу вартість. І нарешті - підписання угоди та постачання БпЛА.

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Найчастіше безпілотники в Prozorro Market купують об’єднані територіальні громади, а потім передають їх військовим частинам. Загалом дрони з використанням цього інструмента придбали вже понад 180 замовників.

"Категорія дронів є однією з найбільш пріоритетних для команди Професійних закупівель, адже ми розуміємо, наскільки вони потрібні на фронті. Е-каталог Prozorro Market дозволяє купувати БпЛА значно швидше, ніж через відкриті торги. А завдяки широкому асортименту та високій конкуренції замовники заощаджують гроші", – пояснює керівник ДУ "Професійні закупівлі" Євген Якубовський.

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Економічна правда