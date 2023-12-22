Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

Національний банк України провів оцінку стійкості для 20 найбільших банків, які сукупно мають понад 90% чистих активів сектора країни.

Про це йдеться у звіті НБУ про фінансову стабільність, опублікованому 22 грудня.

"За результатами оцінки стійкості тільки для п'яти банків установлено вищий за мінімальний рівень нормативів достатності капіталу, і тільки три з них мають ризики повністю втратити капітал на горизонті трьох років", - зазначається у звіті НБУ.

Ці п'ять банків готуватимуть програми капіталізації та реструктуризації для досягнення достатності капіталу або її підтримки на встановленому рівні.

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Водночас, два з них уже мають достатність капіталу, вищу за встановлені за результатами оцінки стійкості підвищені нормативи.

"Два з цих п'яти банків на сьогоднішній день, по суті, ці вимоги виконали, а решті трьом банкам потрібно буде сформувати плани докапіталізації, з якими вони працюватимуть протягом наступних років", - заявила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова під час презентації звіту.

Також зазначається, що в поточному році оцінку стійкості проводили тільки за базовим макроекономічним, але консервативним сценарієм: передбачалася реалізація кредитного ризику і зниження процентної маржі.

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"З огляду на результати оцінки стійкості на початку наступного року, НБУ проаналізує доцільність і можливі терміни встановлення буфера консервації капіталу та буфера системної важливості. Після цього обмеження на розподіл капіталу та виплату дивідендів банками, які сформують ці буфери в повному обсязі, може бути послаблене", - вказується у звіті.