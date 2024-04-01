Intesa Sanpaolo докапитализировала один из украинских банков на более чем миллиард

Итальянская международная банковская группа Intesa Sanpaolo по требованию Национального банка докапитализировала "Правэкс Банк" на 1,1 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Правэкс Банк сообщает о стратегическом решении (№2/2024 от 28.03.2024) его акционера, Группы Intesa Sanpaolo, ведущей международной финансовой группы в Еврозоне, об увеличении размера капитала за счет дополнительных взносов акционера на сумму 1,1 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Увеличение капитала является дополнительной поддержкой для обеспечения финансовой устойчивости и повышения уровня капитала финучреждения.

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В "Правэкс банке" отмечают, что стратегическое решение акционера окажет существенное положительное влияние на нормативы капитала, поддерживая ликвидность, финансовую стабильность и надежность учреждения для всех заинтересованных сторон. А также усилит способность противостоять рискам, которым подвергается "Правэкс Банк" и его клиенты в условиях большой войны.

Правэкс Банк является одним из пяти банков Украины, которым НБУ установил повышенные необходимые уровни капитала по итогам оценки устойчивости в 2023 году.

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В декабре сообщалось, что Национальный банк Украины провел оценку устойчивости для 20 крупнейших банков, которые совокупно имеют более 90% чистых активов сектора страны.

В сентябре прошлого года руководитель РФ Владимир Путин подписал указ, который дает разрешение крупнейшему итальянскому банку Intesa Sanpaolo продавать или распоряжаться своими активами в России.