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Українцям став доступний восьмий банк для іпотек "єОселя"

П'ятниця, 29 березня 2024, 14:35 - Анастасія Жарикова
 
novynarnia.com

До програми державного пільгового іпотечного кредитування "єОселя" долучився восьмий банк - "Банк Кредит Дніпро".

Про це повідомляє пресслужба "Укрфінжитла".

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" та "Банк Кредит Дніпро" уклали генеральну угоду та договори про співробітництво. Наразі цей банк вже можна обрати у мобільному застосунку "Дія".  

Голова правління компанії Євген Мецгер наголосив, що приєднання вже восьмого банку-партнера розширить можливості громадян обирати найзручніші для себе умови кредитування в рамках "єОселі". 

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Тепер кредитування по "єОселі" можливе через вісім банків-партнерів: 

  • Ощадбанк;
  • Приватбанк;
  • Укргазбанк;
  • Глобус банк;
  • Sky Bank;
  • Укрексімбанк;
  • Sense Bank;
  • Банк Кредит Дніпро.

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Нагадуємо:

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Програма "єОселя" працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.

Станом на 18 березня з початку року за державною програмою іпотек "єОселя" українці взяли кредити на придбання понад 1800 квартир та 21 приватного будинку на 3 мільярди гривень.

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Економічна правда
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