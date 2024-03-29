Українцям став доступний восьмий банк для іпотек "єОселя"

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До програми державного пільгового іпотечного кредитування "єОселя" долучився восьмий банк - "Банк Кредит Дніпро".

Про це повідомляє пресслужба "Укрфінжитла".

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" та "Банк Кредит Дніпро" уклали генеральну угоду та договори про співробітництво. Наразі цей банк вже можна обрати у мобільному застосунку "Дія".

Голова правління компанії Євген Мецгер наголосив, що приєднання вже восьмого банку-партнера розширить можливості громадян обирати найзручніші для себе умови кредитування в рамках "єОселі".

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Тепер кредитування по "єОселі" можливе через вісім банків-партнерів:

Ощадбанк;

Приватбанк;

Укргазбанк;

Глобус банк;

Sky Bank;

Укрексімбанк;

Sense Bank;

Банк Кредит Дніпро.

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Нагадуємо:

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Програма "єОселя" працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.

Станом на 18 березня з початку року за державною програмою іпотек "єОселя" українці взяли кредити на придбання понад 1800 квартир та 21 приватного будинку на 3 мільярди гривень.