Українцям став доступний восьмий банк для іпотек "єОселя"
До програми державного пільгового іпотечного кредитування "єОселя" долучився восьмий банк - "Банк Кредит Дніпро".
Про це повідомляє пресслужба "Укрфінжитла".
ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" та "Банк Кредит Дніпро" уклали генеральну угоду та договори про співробітництво. Наразі цей банк вже можна обрати у мобільному застосунку "Дія".
Голова правління компанії Євген Мецгер наголосив, що приєднання вже восьмого банку-партнера розширить можливості громадян обирати найзручніші для себе умови кредитування в рамках "єОселі".
Тепер кредитування по "єОселі" можливе через вісім банків-партнерів:
- Ощадбанк;
- Приватбанк;
- Укргазбанк;
- Глобус банк;
- Sky Bank;
- Укрексімбанк;
- Sense Bank;
- Банк Кредит Дніпро.
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Нагадуємо:
Програма "єОселя" працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.
Станом на 18 березня з початку року за державною програмою іпотек "єОселя" українці взяли кредити на придбання понад 1800 квартир та 21 приватного будинку на 3 мільярди гривень.