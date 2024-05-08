Обсяг портфеля спільних з ЄІБ проєктів сягнув рекордних семи мільярдів євро – Мінфін

Міністерство фінансів України та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 6-7 травня провели перший у 2024 році перегляд кредитного портфеля спільних проєктів. При цьому обсяг портфеля спільних з ЄІБ проєктів сягнув рекордних семи мільярдів євро.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Защзначається, що у 2023 році вдалося залучити понад 261 млн євро інвестиційної складової за проєктами - вдвічі більше порівняно з 2021 роком і в 8 разів більше, ніж у 2022 році. Інвестиційна вибірка у 2023 році стала найбільшою за роки співпраці з ЄІБ, додали в міністерстві.

Підкреслюється, що обсяг портфеля спільних проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці України з банком - понад 7 млрд євро, а з початку повномасштабної війни обсяг наданих інвестицій ЄІБ - більше 2 млрд євро.

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На стадії реалізації знаходиться 23 проєкти загальним обсягом понад 4,8 млрд євро.

"З них 11 проєктів спрямовані на підтримку транспортної інфраструктури, 5 ініціатив реалізується у муніципальному секторі, включаючи проекти відновлення соціальної інфраструктури, енергосектор включає 4 інвестиційні проєкти, у сфері освіти - 2, а також 1 інвестиційний проєкт, спрямований на підтримку та модернізацію логістичної мережі АТ "Укрпошта", - прозвітували у Мінфіні.

Крім цього, у квітні 2024 року Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у державному та приватному секторах економіки України, яким визначено пріоритети та напрямки подальшої співпраці.

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"Зокрема, окрему увагу приділено інвестиціям в логістику та енергетичний сектор та підвищення його безпеки, розвитку та надійності, а також інвестиціям, спрямованим на підвищення рівня цивільного захисту та інфраструктуру охорони здоров'я", - додали в міністерстві.

Економічна правда