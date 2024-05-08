Проти Google у Британії подали позов на 17 мільярдів доларів через онлайн-рекламу

Материнська компанія Google Alphabet закликала лондонський трибунал заблокувати масовий позов, який звинувачує її у зловживанні своїм домінуванням на ринку онлайн-реклами.

Про це пише Reuters.

Позов вимагає відшкодування збитків у розмірі до 13,6 мільярда фунтів стерлінгів (16,9 мільярда доларів) від імені видавців веб-сайтів і додатків, що базуються у Великій Британії, які стверджують, що зазнали збитків через нібито антиконкурентну поведінку Google.

На початку триденних слухань у середу адвокати Ad Tech Collective Action звернулися до Апеляційного трибуналу з питань конкуренції з проханням засвідчити, що справа може бути передана до суду.

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Google, однак, заявив, що справа є непослідовною і не пояснює, яким чином передбачувана антиконкурентна поведінка нібито завдала збитків видавцям.

Адвокат Ad Tech Collective Action Роберт О'Донох'ю заявив, що лондонський позов був "останнім у серії великих справ про зловживання перевагами за участю Google".

Справа розглядається на тлі постійних перевірок рекламного бізнесу Google з боку регуляторів, зокрема британського Управління з питань конкуренції та ринків і Європейської комісії, які, за словами О'Донох'ю, завершаться найближчим часом.

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О'Донохью також згадав про два багатомільярдні штрафи, накладені на Google Європейською комісією за пошуковий сервіс для онлайн-покупок і вимогу попередньо встановлювати Google Search і браузер Chrome на мобільні пристрої на базі Android.

Google також бореться з двома судовими позовами в США, один з яких поданий Міністерством юстиції, а інший - Техасом та іншими штатами, які звинувачують компанію в антиконкурентній поведінці.

Компанія "рішуче відкидає основні звинувачення на свою адресу", заявили її адвокати в судових документах у справі CAT. "Вплив Google в індустрії рекламних технологій був надзвичайно проконкурентним", - кажуть представники компанії.

Економічна правда