"Укренерго" ввечері обмежить енергопостачання промисловості й бізнесу

Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.

Про це заявили в "Укренерго".

Підкреслюється, що обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. Причина обмежень - дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об’єкти.

При цьому якщо ввечері споживання продовжить зростати, "Укренерго" буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми - застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні, підкреслили в держкомпанії.

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Щоб цього уникнути, в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію з 18:00 по 23:00.

"Побутові споживачі: не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно, перенесіть прання на ніч, вимикайте світло в порожніх приміщеннях.

Бізнес та промисловість: зменшіть освітлення торгівельних залів та використання енергоємного обладнання, перегляньте виробничі процеси, максимально залучайте імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми", - закликали в компанії.

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Нагадаємо:

Ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях. У вечірні години можливе застосування обмеження споживання електроенергії.

Повідомлялось, що ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях.

Економічна правда