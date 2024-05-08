Новини 8 травня: наслідки чергової атаки РФ по енергооб'єктах, Сенниченка заочно заарештували

Про російську атаку по енергооб'єктах. Ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях. У вечірні години можливе застосування обмеження споживання електроенергії.

Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.

Після масованої атаки РФ по енергоінфраструктурі України 8 травня втрата генерації електроенергії є досить суттєвою - імпорт електроенергії з Європи не здатен повністю перекрити дефіцит в енергосистемі.

Про Одесу і зерно. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер у серпні 2023 року видав наказ про посилення митного контролю в регіоні, який водив особливі правила для вивезення агропродукції на експорт з Одещини. По суті, на території регіону ввели окремі митні правила - не такі, як на всій іншій території України.

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Про кошти від заморожених активів РФ. Постійні представники країн-членів Євросоюзу 8 травня схвалили передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні, що є останнім кроком для введення в дію цього механізму.

Про Raiffeisen. Австрійський Raiffeisen Bank International після тиску з боку Вашингтона, який вимагав скасувати угоду, відмовився від планів викупити за 1,5 млрд євро заморожені акції російського олігарха Олега Дерипаски в австрійській будівельній компанії Strabag.

Про Сенниченка. У вівторок слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку.

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