Вироблені в Україні супутникові системи можуть опинятися у російської армії – розслідування "Слідство Інфо" 

Системи супутникового інтернет-звʼязку Gilat SkyEdge, які виробляються в Україні, масово імпортуються в Росію.

Про це повідомляє "Слідство Інфо" з посиланням на митні дані, які є у розпорядженні видання.

Зазначається, що у 2023 році в Росію ввезли близько 22 тисяч систем Gilat SkyEdge на суму близько 5 мільйонів доларів. При цьому ці системи виробляє в Ужгороді завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks.

За інформацією "Слідство Інфо", з початку повномасштабного вторгнення в медіа регулярно зʼявляються свідчення про передачу таких систем Gilat російській армії на фронт.

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"Системи супутникового звʼязку Gilat масово продають дилери по всій РФ, а в примітках до оголошення часто вказано, що вони "підходить для потреб "СВО". Це одна з причин, чому "тарілки" Gilat можна побачити у звітах і інших "помічників" армії російських загарбників", – йдеться у розслідуванні.

У "Слідство Інфо" уточнили, що після початку повномасштабної війни компанія Gilat не закрила у РФ свій бізнес і продовжує імпортувати обладнання через свою дочірню компанію ТОВ "Гілат Сателлайт Нетворкс (Євразія)".

"Ще з початку 2000-х компанія Gilat Satellite Networks допомагала росіянам розбудовувати мережу супутникового звʼязку як для приватних потреб, так і для державного сектора. Також Gilat є партнером найбільших операторів супутникового звʼязку – дочірньої компанії "Ростелекома" РТКОММ, а також дочірнього бізнесу "Газпрому" – ТОВ "Газпром Космічні Системи". Одним із напрямків діяльності компанії є розвиток технологій військового звʼязку", – зазначають у "Слідство Інфо".

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Ростелеком закуповує системи Gilat прямо в березні 2024 року. Також їх постачають до структур МВС Росії, йдеться у розслідуванні.

Водночас керівник санкційного напрямку проєкту Trap Agressor Роман Стеблівський у коментарі розслідувачам заявив, що запровадити санкції щодо такого бізнесу як Gilat складно, адже для цього потрібні "дуже чіткі докази не просто використання їх продукції військовими, а використання у війні проти України".

Нагадаємо:

Росія попри санкції досі імпортує для своїх винищувачів понад 2 000 компонентів, які виготовляють 200 компаній з 22 країн.