Валютні обмеження і ще 3 фактори, які стримують відбудову України

У процесі відбудови важливо визначити пріоритети і здолати основні фактори, які блокують залучення бізнесу до процесу відновлення України.

Для нашої компанії найважливішим є життя людини, тож вважаємо, що у першу чергу треба реалізовувати ті проєкти, які забезпечать базові потреби українців – доступ до житла, водопостачання, електрики, медичних та соціальних послуг тощо.

Другим за важливістю пріоритетом є забезпечення життєздатності української економіки. Треба дивитись, які проєкти стимулюватимуть економічну активність. І тут відповідь однозначна – це логістика.

Наша економіка повністю залежить від спроможності забезпечити постачання товарів. І це яскраво продемонстрував 2022 рік, коли ВВП скоротився на більш як 30% через припинення морського судноплавства.

Реклама:

Тому зараз варто вкладати кошти у ремонт і розвиток портової інфраструктури, західних прикордонних переходів, ремонт доріг та мостів, оскільки це дозволить бізнесу працювати і наповнювати бюджет країни.

Це два основних пріоритети, які більшою мірою стосуються держави. Разом з тим бізнес також має власні плани на відбудову, оскільки багато потужностей було зруйновано або пошкоджено.

Наша компанія також веде переговори з міжнародними інвесторами для залучення коштів у проєкти розвитку та модернізації. Однак під час таких розмов завжди постає питання механізму повернення інвестицій.

Нам пропонують скласти графік виплат, але ми не можемо на законодавчому рівні повернути вкладені кошти, оскільки у нас заборонено виведення валюти за кордон.

Поки існує таке обмеження, ми не можемо говорити про побудову нових підприємств і навіть велику реконструкцію старих.

Чергова хвиля російських атак по енергетичній інфраструктурі, що поновилися навесні цього року, знов поставила питання про необхідність побудови розподіленої генерації.

Зараз у бізнес-спільноті переважає думка про перехід на автономні джерела живлення. Про це говорять і наші конкуренти, і наші підрядники і представники компаній інших секторів, з якими ми маємо комунікацію.

Ми також плануємо розвивати проєкти, які дозволять мати енергетичну автономію. Наразі активно вивчаємо різні варіанти – від міні-електростанцій до СЕС і ВЕС.

Російські обстріли призведуть до того, що Україна більше не матиме такої моделі енергосистеми, яку має на сьогодні.

* Головні думки з виступу час конференції "Відбудова України", організованої "Економічною правдою".