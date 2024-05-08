"Укренерго" про наслідки атаки: імпорт електроенергії не здатен повністю перекрити дефіцит

Після масованої атаки РФ по енергоінфраструктурі України 8 травня втрата генерації електроенергії є досить суттєвою - імпорт електроенергії з Європи не здатен повністю перекрити дефіцит в енергосистемі.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі УП. Live.

За словами Кудрицького, анонсоване раніше обмеження енергопостання для промислових споживачів "майже гарантовано" буде, для побутових - "залежить від того, наскільки всі ми як споживачі зможемо зекономити, добровільно обмежити своє електроспоживання".

Він додав, що після атаки 8 травня досить великий дефіцит генерації.

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"Постраждало багато важливих електростанцій - це і три електростанції ДТЕК, і дві ГЕС, тому ми відчуваємо цей дефіцит.

Об'єкти "Укренерго", на жаль, постійно є цілями для ворога, але вплив на об'єкти компанії зараз не є вирішальним для енергосистеми, вирішальним є пошкодження великої кількості енергоблоків на ТЕС і ГЕС", - пояснив голова правління "Укренерго".

"Пошкодження досить масштабні, досить суттєвою є втрата генерації. Наскільки суттєвою, що навіть імпорт електроенергії з Європи не здатен повністю перекрити дефіцит, який утворився в енергосистемі", - підкреслив він.

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За його словами, ремонтні роботи йдуть постійно - різні об'єкти мають різні ступені пошкодження.

Нагадаємо:

Ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях. У вечірні години можливе застосування обмеження споживання електроенергії.

Повідомлялось, що ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях.

Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.

Економічна правда