Ціни на нафту зросли через скорочення запасів у США та збільшення попиту

Ціни на нафту зросли, оскільки скорочення запасів нафти в США на тлі зростання споживання на нафтопереробних заводах і збільшення імпорту Китаю в річному обчисленні минулого місяця підтримали очікування вищого попиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 31 цент, або на 0,4%, до 83,89 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate за червень зросли на 39 центів, або на 0,5%, до 79,38 долара за барель.

"Ринки нафти були підтримані більшим, ніж очікувалося, скороченням запасів нафти в США. Покращення даних по торговельному балансу Китаю додало імпульсу до зростання", - сказала Тіна Тенг, незалежний ринковий аналітик, додавши, що ціни на нафту можуть продовжувати слідувати за економічними факторами в майбутньому.

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За даними Управління енергетичної інформації, запаси нафти в США, найбільшому споживачі нафти в світі, минулого тижня скоротилися на 1,4 млн барелів до 459,5 млн барелів, що перевищило очікування аналітиків, які прогнозували зниження на 1,1 млн барелів. Запаси впали, оскільки переробка на нафтопереробних заводах зросла на 307 000 барелів на добу за цей період.

Це призвело до зростання запасів бензину більш ніж на 900 000 барелів до 228 млн барелів, в той час, як запаси дистилятів, включаючи дизельне паливо і мазут, зросли на 600 000 барелів до 116,4 млн барелів.

"Ринок відреагував на збільшення запасів бензину і дистилятів, оскільки нафтопереробні заводи нарощують обсяги виробництва перед майбутнім сезоном водіння", - відзначають аналітики ANZ Research в своїй записці в четвер.

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Поставки нафти в квітні до Китаю, найбільшого світового імпортера нафти, склали 44,72 млн тонн, або близько 10,88 млн барелів на добу, згідно з даними китайської митниці, оприлюдненими в четвер. Це на 5,45% більше порівняно з відносно низьким показником у 10,4 млн барелів на добу, імпортованим у квітні 2023 року.

Економічна правда.