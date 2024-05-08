Microsoft відкриє в американському Вісконсині дата-центр за $3,3 мільярда

Microsoft відкриє високотихнологічний дата-центр за 3,3 млрд дол у штаті Вісконсін - на тому самому місці, де збиралася побудувати завод вартістю 10 млрд дол тайванська Foxconn.

Про це під час своєї поїздки до Вісконсіна в середу оголосить президент США Джо Байден, пише Reuters із посиланням на заяву Білого дому.

"Об'єкт Microsoft в окрузі Расін на південному сході Вісконсіна буде побудований на тій же землі, де тайванський виробник електроніки Foxconn планував побудувати завод вартістю 10 мільярдів доларів, який колишній президент Дональд Трамп колись назвав "восьмим чудом світу", перш ніж Foxconn різко скоротив свої плани", - пише агентство.

Плани Microsoft з часом призведуть до створення 2 300 робочих місць на будівництві та близько 2 тисяч постійних робочих місць, заявив Білий дім.

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За словами Білого дому, з моменту вступу Байдена на посаду в Расині було додано майже т4 ис робочих місць, тоді як близько 1 тис робочих місць у виробництві було втрачено за часів адміністрації Трампа.

Microsoft співпрацюватиме з Технічним коледжем Gateway, щоб підготувати 1 тисячу співробітників для центрів обробки даних та інших ролей до 2030 року, а також буде працювати над підготовкою 1 тисячі бізнес-лідерів для впровадження ШІ у свою діяльність, додав Білий дім.

"Разом ці інвестиції дозволять промисловому центру зайняти лідируючі позиції в галузях майбутнього", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Байден також використає свою четверту в цьому році поїздку до Вісконсину - одного з семи штатів, що вагаються, які мають вирішальне значення для його переобрання в 2024 році - для зустрічі з волонтерами з темношкірої громади Расіна.

Байден прагне зміцнити підтримку серед темношкірих виборців напередодні президентських виборів 5 листопада, пише агентство.

Економічна правда