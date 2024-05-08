Голова Одеської ОВА Кіпер взяв під ручний контроль 85% агроекспорту України – hromadske

Олег Кіпер фото: Одеська ОВА

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер у серпні 2023 року видав наказ про посилення митного контролю в регіоні, який водив особливі правила для вивезення агропродукції на експорт з Одещини. По суті, на території регіону ввели окремі митні правила - не такі, як на всій іншій території України.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

Зазначається, що торік через порти Одещини пройшло 85% відсотків агроекспорту країни - тобто одним наказом було взято під контроль майже всю галузь.

"Дослідивши базу даних української митниці, доступ до якої було надано міжнародним сервісом ImportGenius, журналісти виявили 40 компаній з ознаками фіктивності, які вийшли на ринок експорту агропродукції після того, як його було взято під "ручний контроль" Одеською ОВА.

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Йдеться виключно про компанії, які почали торгувати зерном на експорт після серпня 2023 року, ніколи не займалися експортом раніше, були засновані або змінили власників у 2023 році, не входять до відомих агрохолдингів і не мають власної землі", - йдеться у матеріалі.

Розслідувачі з'ясували, що найбільша за обсягом експорту із цих фірм має такий самий номер телефону, як ще 139 юридичних осіб. А на другому місці - компанія, засновником якої, ймовірно, є психолог з Узбекистану, на якого за останні два роки в Україні було зареєстровано 20 юридичних осіб.

Усі разом "підозрілі" компанії за останній квартал 2023 року вивезли через порти Одеської області приблизно 800 тисяч тонн різної агропродукції загальною вартістю близько 150 мільйонів доларів, або 6 мільярдів гривень, підкреслює видання.

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hromadske зазначає, що необхідність взяття ринку під "ручний контроль" сам голова Одеської ОВА Кіпер пояснював боротьбою проти компаній-одноденок і так званого чорного експорту.

"Йдеться про фірми, які вивозять зерно за кордон, але не повертають валютний виторг в країну і не сплачують податки. Здійснивши кілька швидких операції на суму в кілька мільйонів доларів, компанія просто зникає, а потім виявляється, що директором там був якийсь безпритульний, а офісу компанії не існує в природі", - пояснює видання.

"Я не можу когось звинувачувати, у мене просто немає фактів, але ми розуміємо, що в нашій країні будь-який ручний контроль має підвищені ризики корупції", - заявив у коментарі журналістам заступник голови Всеукраїнської аграрної спілки "Аграрна рада" Дмитро Кохан.

При цьому в Одеській ОВА запит на коментар проігнорували.

Економічна правда