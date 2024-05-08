"Укренерго" про гарантовані відключення влітку: цього ніхто зараз на 100% сказати не може

Літо для української енергосистеми буде непростим. Чи гарантовано будуть відключення світла, залежить від низки факторів.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі УП. Live.

"В енергетиці починається літо з температури 23-25 градусів за вікном, цей період, як правило, співпадає з періодом виводу в ремонт і на перевантаження палива багатьох енергоблоків, зокрема, атомних.

Тобто одночасно зростає споживання через те, що люди користуються кондиціонерами, і падає спроможність системи виробляти електрику, бо є сезонний необхідний технологічний ремонту станцій і підготовки їх до зими", - пояснив він.

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За його словами, літо дійсно буде непростим.

"Не можу сказати, що в нас гарантовано будуть відключення в якісь конкретні періоди чи в якомусь конкретному фоматі. Насправді, цього ніхто зараз на 100% сказати не зможе. Це сильно буде залежати від нових атак, від швикдості відновлення пошкоджених станцій. І, звичайно, від погоди.

Ми зробимо все вді нас залежне, щоб українці якомога менше відчували дискомфорт від цієї ситуації. Зараз з європейського боку ми використовуємо імпорт для того, щоб пом'якшити ситуацію для споживача. Практично 2 атомні блоки ми веземо зараз з Європи", - додав Кудрицький.

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Економічна правда