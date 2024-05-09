ВАКС взяв заступника міністра агрополітики Дмитрасевича під варту
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитрасевича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 липня включно з можливістю внесення застави розміром 20 млн грн.
Про це повідомляє "Центр протидії корупції" (ЦПК).
Зазначається, що у випадку внесення застави у розмірі 20 млн грн Дмитрасевич буде змушений дотримуватися низки обов'язків, зокрема утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.
Заступника міністра аграрної політики підозрюють у справі про ймовірне заволодіння землі на 291 млн грн та спробі заволодіння землі на 190 млн грн.
За версією слідства, до ймовірної схеми Дмитрасевича залучив чинний міністр аграрної політики Микола Сольський.
"Прокурор вказувала, що Дмитрасевич готував проєкти судових рішень, за якими встановлювалася відсутність права постійного користування земельними ділянками у держпідприємств "Іскри" і "Надії", – йдеться в повідомленні.
Читайте також: Аграрного міністра підозрюють в оборудках із землею на 500 мільйонів. Що загрожує Сольському: деталі справи
Нагадуємо:
У четвер, 25 квітня, міністр агрополітики Микола Сольський, якого підозрюють в оборудках із землею на 500 мільйонів, написав заяву про відставку.
Ексголову аграрного комітету Верховної Ради - чинного міністра агрополітики Миколу Сольського було викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
Крім Сольського, підозру у справі з оборудок із землею вручили ще і його заступнику - Маркіяну Дмитрасевичу, який нині перебуває у відрядженні за кордоном у зв’язку з початком перемовин України про вступ до ЄС в частині аграрного блоку.
За даними ЕП, отриманими від співрозмовника, наближеного до Сольського, він проходить як підозрюваний за епізодами 2017-2018 років, коли здійснював адвокатську діяльність.
Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський прокоментував оголошення підозри від НАБУ і підтвердив, що справа проти нього стосується періоду 2017-2018 років.
Сторона захисту міністра аграрної політики й продовольства Миколи Сольського буде оскаржувати рішення суду. Водночас Сольський залишається міністром і зможе повернутися до виконання обов'язків після звільнення з-під варти.
26 квітня Вищий антикорупційний суд обрав для аграрного міністра Миколи Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Пізніше за міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського внесено заставу у розмірі 75,7 млн грн. Його звільнено з-під варти.