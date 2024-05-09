ВАКС взяв заступника міністра агрополітики Дмитрасевича під варту

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитрасевича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 липня включно з можливістю внесення застави розміром 20 млн грн.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції" (ЦПК).

Зазначається, що у випадку внесення застави у розмірі 20 млн грн Дмитрасевич буде змушений дотримуватися низки обов'язків, зокрема утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.

Заступника міністра аграрної політики підозрюють у справі про ймовірне заволодіння землі на 291 млн грн та спробі заволодіння землі на 190 млн грн.

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За версією слідства, до ймовірної схеми Дмитрасевича залучив чинний міністр аграрної політики Микола Сольський.

"Прокурор вказувала, що Дмитрасевич готував проєкти судових рішень, за якими встановлювалася відсутність права постійного користування земельними ділянками у держпідприємств "Іскри" і "Надії", – йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо:

У четвер, 25 квітня, міністр агрополітики Микола Сольський, якого підозрюють в оборудках із землею на 500 мільйонів, написав заяву про відставку.

Ексголову аграрного комітету Верховної Ради - чинного міністра агрополітики Миколу Сольського було викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Крім Сольського, підозру у справі з оборудок із землею вручили ще і його заступнику - Маркіяну Дмитрасевичу, який нині перебуває у відрядженні за кордоном у зв’язку з початком перемовин України про вступ до ЄС в частині аграрного блоку.

За даними ЕП, отриманими від співрозмовника, наближеного до Сольського, він проходить як підозрюваний за епізодами 2017-2018 років, коли здійснював адвокатську діяльність.

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський прокоментував оголошення підозри від НАБУ і підтвердив, що справа проти нього стосується періоду 2017-2018 років.

Сторона захисту міністра аграрної політики й продовольства Миколи Сольського буде оскаржувати рішення суду. Водночас Сольський залишається міністром і зможе повернутися до виконання обов'язків після звільнення з-під варти.

26 квітня Вищий антикорупційний суд обрав для аграрного міністра Миколи Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Пізніше за міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського внесено заставу у розмірі 75,7 млн грн. Його звільнено з-під варти.