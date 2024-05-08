Жителям Харківської області збільшать субсидію на неопалювальний сезон

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення збільшити на нинішній неопалювальний сезон для жителів Харкова та Харківської області розмір пільг та субсидій на електроенергію.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

"Щоб забезпечити соціальну підтримку вразливим категоріям населення Харківщини, Уряд прийняв рішення збільшити на нинішній неопалювальний сезон (з травня по вересень включно) для жителів Харкова та області розмір пільг та субсидій на електроенергію. Адже вартість 1кВт електроенергії, що постачається централізовано, становить 2,64 грн, а вартість 1кВт, виробленого на дизельному паливі – в 5 разів більше (13,5 грн)", – повідомили у Мінсоцполітики.

Як зазначають у відомстві, завдяки цьому рішенню середній розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електричної енергії, який отримують харків'яни, збільшиться зі 106 грн до 530 грн на місяць, пільги з 74 грн до 370 гривень.

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Додатково звертатися за перерахунком субсидій не потрібно, перерахунок розміру субсидій і пільг для жителів Харкова та Харківської області, які підпадають під дію рішення Уряду, Пенсійний фонд проведе автоматично.

Довідково: за інформацією ПФУ, у населених пунктах Харківщини проживає близько 35,7 тис. одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

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