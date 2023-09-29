Кремль дозволив найбільшому італійському банку продати активи в РФ

Президент РФ Владімір Путін підписав указ, який дає дозвіл найбільшому італійському банку Intesa Sanpaolo продавати або розпоряджатися своїми активами в Росії.

Про це йдеться в документі, опублікованому на веб-сайті російського уряду, передає Reuters.

В указі, датованому 28 вересня, цитується інший указ, підписаний у серпні 2022 року Путіним, який надає йому повноваження видавати спеціальні звільнення від певних угод, пов’язаних із енергетичними та фінансовими активами.

В останньому указі йдеться про те, що Москва дозволяє операції, які призведуть до прямого чи опосередкованого продажу 100% акцій Intesa.

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Intesa обслуговує корпоративних клієнтів у Росії. На початку російського вторгнення в Україну в компанії налічувалося близько 980 співробітників у 28 відділеннях. Банк припинив нове фінансування російських клієнтів і нові інвестиції в російські активи, коли розпочалась велика війна.

З минулого року Intesa намагалася розірвати зв’язки зі своїм бізнесом у РФ, але західні санкції ускладнили європейським банкам, включаючи конкурентыв UniCredit та Raiffeisen Bank (RBI), вийти з Росії.

Агентство зазначає, що "зелене світло" для Intesa може прокласти шлях для подібних схвалень для інших кредиторів, які все ще перебувають у Росії.

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Нагадуємо:

У серпні повідомлялось, що найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo наближається до отримання схвалення РФ на передачу свого російського бізнесу місцевому менеджменту.