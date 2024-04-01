За тиждень підприємці отримали від банків доступних кредитів на понад 2,5 мільярда
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"За минулий тиждень у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 682 пільгових кредити на загальну суму 2,6 млрд грн, з яких 497 кредитів – від банків державного сектору економіки на 1,3 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 5 798 кредитів 22,8 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 4228 кредитів на 11,4 млрд гривень.
Усього з моменту старту програми підписано 84 762 кредитні договори на 289,7 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 57 738 договорів на 128,5 млрд гривень.
Нагадаємо:
За грантовою програмою "Власна справа" ще 521 українець отримає 124 млн грн від держави на започаткування або розвиток власного бізнесу.