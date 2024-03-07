США тисне на союзників посилити обмеження на постачання обладнання для виробництва чипів до Китаю

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Сполучені Штати тиснуть на Японію та Нідерланди, щоб вони посилили обмеження на експорт обладнання для виробництва чипів до Китаю. Цей крок відбувся після низки успіхів китайських технологічних компаній Huawei та SMIC, які перебувають у чорному списку США.

Про це повідомляє Financial Times.

У жовтні 2022 року Вашингтон односторонньо запровадив експортний контроль, щоб уповільнити зусилля Китаю щодо створення або отримання високопродуктивних напівпровідників, які можуть використовуватися у військових цілях. Нідерланди та Японія, де компанії спеціалізуються на виробництві передового обладнання для виробництва чипів, минулого року приєдналися до США, запровадивши обмеження на експорт складних машин та компонентів.

Однак, попри контроль, китайський виробник мобільних телефонів Huawei та шанхайська корпорація Semiconductor Manufacturing International Corporation (обидві компанії перебувають у чорному списку США) у серпні повідомили, що вони виробляють передовий чип, який використовується у телефоні Huawei Mate 60.

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Адміністрація Байдена прагне, щоб Токіо та Гаага зробили більше, щоб закрити прогалини в існуючій системі, повідомили джерела, близькі до переговорів. За словами однієї особи, країни залишаються розділеними щодо того, де саме є ці прогалини.

Можливі заходи включають обмеження експорту менш складного обладнання, а також запровадження обмежень на обслуговування та ремонт обладнання, вже придбаних китайськими клієнтами до того, як контроль набув чинності.