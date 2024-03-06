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Сорок штатів США закликали Meta боротися з масовими викрадення акаунтів у Facebook та Instagram

Середа, 6 березня 2024, 20:15 - Ігор Пилипів

Сорок штатів США та Вашингтон закликали компанію Meta боротись із шахраями, які викрадають акаунти у Facebook та Instagram, щоб протистояти "драматичному" сплеску захоплення акаунтів.

Про це повідомляє Reuters.

У листі до головного юриста Meta штати на чолі з генеральним прокурором Нью-Йорка Летицією Джеймс заявили, що шахраї "перемагають у війні та лютують в соцмережах компанії", після того, як у листопаді 2022 року Meta оголосила про скорочення тисяч робочих місць, які займались питанням безпеки та конфіденційності.

У звернення йдеться, що з 2019 року Нью-Йорк отримав на 1000% більше скарг на шахраїв, які отримують доступ до акаунтів і змінюють паролі, що дозволяє їм читати приватні повідомлення і видавати себе за справжніх користувачів, щоб обманювати контакти і громадськість.

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Чотири штати - Іллінойс, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вермонт - повідомили про збільшення кількості скарг на понад 250% лише за останній рік.

У зверненні штати закликали Meta витрачати більше коштів на запобігання злому акаунтів, у тому числі коштом збільшення штату співробітників, а також тісніше співпрацювати з людьми, чиї акаунти були викрадені.

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Нагадаємо:

У Facebook та Instagram ввечері 5 березня стався масовий збій.

США Instagram Facebook
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Економічна правда
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