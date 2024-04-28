Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

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Засновник Tesla Ілон Маск несподівано прибув у Пекін, аби обговорити із високопоставленими чиновниками країни впровадження технології повного автопілота у своїх автомобілях Tesla.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Маск зустрінеться з високопоставленими чиновниками, щоб обговорити розгортання програмного забезпечення повного безпілотного водіння і дозвіл на передачу даних за кордон, повідомила людина, обізнана в цьому питанні.

З 2021 року Tesla зберігає всі дані, зібрані її китайським автопарком, у Шанхаї, як того вимагають китайські регулятори, і не передає їх назад до Сполучених Штатів.

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За повідомленнями державних ЗМІ КНР, маршрут Маска в неділю вдень включає зустріч з Рен Хунбіном, урядовцем, який очолює Китайську раду зі сприяння міжнародній торгівлі, організатора Пекінського автосалону, що проходить зараз в Пекіні.

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Компанія Tesla знизила ціну на своє програмне забезпечення помічника водія Full Self-Driving (FSD) до 8000 дол, раніше така послуга коштувала 12000 дол.

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