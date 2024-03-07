США давит на союзников усилить ограничения на поставки оборудования для производства чипов в Китай

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Соединенные Штаты давят на Японию и Нидерланды, чтобы они усилили ограничения на экспорт оборудования для производства чипов в Китай. Этот шаг произошел после ряда успехов китайских технологических компаний Huawei и SMIC, которые находятся в черном списке США.

Об этом сообщает Financial Times.

В октябре 2022 года Вашингтон односторонне ввел экспортный контроль, чтобы замедлить усилия Китая по созданию или получению высокопроизводительных полупроводников, которые могут использоваться в военных целях. Нидерланды и Япония, где компании специализируются на производстве передового оборудования для производства чипов, в прошлом году присоединились к США, введя ограничения на экспорт сложных машин и компонентов.

Однако, несмотря на контроль, китайский производитель мобильных телефонов Huawei и шанхайская корпорация Semiconductor Manufacturing International Corporation (обе компании находятся в черном списке США) в августе сообщили, что они производят передовой чип, который используется в телефоне Huawei Mate 60.

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Администрация Байдена хочет, чтобы Токио и Гаага сделали больше, чтобы закрыть лазейки в существующей системе, сообщили источники, близкие к переговорам. По словам одного человека, страны остаются разделенными относительно того, где именно есть эти лазейки.

Возможные меры включают ограничения экспорта менее сложного оборудования, а также введение ограничений на обслуживание и ремонт оборудования, уже приобретенных китайскими клиентами до того, как контроль вступил в силу.