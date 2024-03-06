Росія задля уникнення санкцій переводить свій танкерний флот під прапори Габону - Reuters

Десятки нафтових танкерів, які використовує Росія, припинили плавати під прапорами Ліберії та Маршаллових островів за останні тижні посилення санкцій з боку США. Натомість судна почали ходити під прапором Габону.

Про це повідомляє Reuters.

"Ця зміна відображає тісний зв’язок між США та компаніями управління прапорами Ліберії та Маршаллових Островів, штаб-квартири яких розташовані не в їхніх країнах, а у Вірджинії, лише за милі від Вашингтона, округ Колумбія, і в межах юрисдикції санкцій США", - пише агентство.

За словами експертів з питань енергетики та санкцій, часте використання цих прапорів у минулому також представляє потенційно тривалу вразливість для російського нафтового флоту, чиї танкери залишатимуться відповідальними за порушення санкцій навіть після того, як вони перейдуть на новий прапор за межами досяжності США.

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Комерційні судна повинні бути зареєстровані або під прапором певної країни, щоб переконатися, що вони дотримуються міжнародно визнаних правил безпеки та охорони навколишнього середовища.

У грудні 2022 року G7, ЄС і Австралія запровадили ліміт ціни на експорт російської нафти у 60 доларів за барель. Ліміт забороняє використання західних морських послуг, коли танкери перевозять російську нафту за ціною, що дорівнює або перевищує ліміт. Офіційний представник США, який побажав залишитися анонімним, підтвердив, що реєстри прапорів Ліберії та Маршаллових островів кваліфікуються як західні служби.

З жовтня Міністерство фінансів США наклало санкції на приблизно 41 нафтовий танкер за порушення граничних цін на нафту, 24 з яких плавали під прапором Ліберії, а один – під прапором Маршаллових Островів.

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Майже всі інші танкери плавали під прапором Габону, включно з 12 із 14, на які Міністерство фінансів ввело останні санкції 23 лютого.

З тих танкерів під прапором Габону, якими користуэться провідна російська судноплавна компанія Совкомфлот (SCF), принаймні три нещодавно плавали під прапором Ліберії.

Станом на початок лютого 42 з 147 танкерів SCF нещодавно перейшли під прапор Габону, переважно з Ліберії та Панами.

Міністр транспорту Габону Лоїк Мудума підтвердив агентству Reuters, що останнім часом багато танкерів покинули ліберійський реєстр до Габону, і сказав, що Габон виключить їх зі списку, якщо буде виявлено, що вони займаються незаконною діяльністю.

Нагадуємо:

Танкери, які перевозили російську нафту все частіше відмовляються від транзиту через західні санкції, які посилюватимуться.