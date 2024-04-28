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Графіки відключень продовжують застосовувати у Харківській області та Кривому Розі

Неділя, 28 квітня 2024, 11:45 - Володимир Тунік-Фриз

Аварійні відключення електроенергії застосовують у Харківській області та на промислових обʼєктах у Кривому Розі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

В Україні тривають аварійно-відновлювальні роботи на обʼєктах, пошкоджених в останніх масованих обстрілах.

Як повідомляють у Міненерго, через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.

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На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 6300 Мвт год.

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Нагадаємо:

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Станом на 26 квітня в енергосистемі зберігається дефіцит, споживання електроенергії зросло на 3,8%, шостий день поспіль Україна отримує аварійну допомогу з Європи.

енергетика Харків електроенергія
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