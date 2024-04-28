Графіки відключень продовжують застосовувати у Харківській області та Кривому Розі
Аварійні відключення електроенергії застосовують у Харківській області та на промислових обʼєктах у Кривому Розі.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
В Україні тривають аварійно-відновлювальні роботи на обʼєктах, пошкоджених в останніх масованих обстрілах.
Як повідомляють у Міненерго, через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 6300 Мвт год.
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Нагадаємо:
Станом на 26 квітня в енергосистемі зберігається дефіцит, споживання електроенергії зросло на 3,8%, шостий день поспіль Україна отримує аварійну допомогу з Європи.