Атака українського дрона: у Курській області РФ горить склад паливно-мастильних матеріалів
Середа, 6 березня 2024, 10:41 -
Склад паливно-мастильних матеріалів загорівся в Курській області Росії після атаки українського безпілотника, заявив губернатор Роман Старовойт.
Джерело: російський чиновник у Telegram
Пряма мова Старовойта: "Сьогодні в результаті атаки українського безпілотника в Желєзногорському районі виникла пожежа на складі ПММ. Горить резервуар із паливом, постраждалих немає".
Деталі: Інших подробиць Старовойт не надав, але заявив, що на місце виїхали оперативні служби.
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Російська служба ВПС уточнила, що Михайлівський ГЗК ім. А.В. Варичева належить компанії "Металоінвест" мільярдера Алішера Усманова.
Згодом російські Telegram-канали опублікували відео пожежі.
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