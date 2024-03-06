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Атака українського дрона: у Курській області РФ горить склад паливно-мастильних матеріалів

Середа, 6 березня 2024, 10:41 - Українська правда

Склад паливно-мастильних матеріалів загорівся в Курській області Росії після атаки українського безпілотника, заявив губернатор Роман Старовойт.

Джерело: російський чиновник у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Сьогодні в результаті атаки українського безпілотника в Желєзногорському районі виникла пожежа на складі ПММ. Горить резервуар із паливом, постраждалих немає".

Деталі: Інших подробиць Старовойт не надав, але заявив, що на місце виїхали оперативні служби.

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Російська служба ВПС уточнила, що Михайлівський ГЗК ім. А.В. Варичева належить компанії "Металоінвест" мільярдера Алішера Усманова.

Згодом російські Telegram-канали опублікували відео пожежі.

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Українська правда

Росія війна паливо
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