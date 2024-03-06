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Атака украинского дрона: в Курской области РФ горит склад горюче-смазочных материалов

Среда, 6 марта 2024, 10:41 - Украинская правда

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Курской области России после атаки украинского беспилотника, заявил губернатор Роман Старовойт.

Источник: российский чиновник в Telegram

Прямая речь Старовойта: "Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет".

Детали: Других подробностей Старовойт не предоставил, но заявил, что на место выехали оперативные службы.

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Российская служба ВВС уточнила, что Михайловский ГОК им. А.В. Варичева принадлежит компании "Металлоинвест" миллиардера Алишера Усманова.

Позже российские Telegram-каналы опубликовали видео пожара.

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Украинская правда

Россия война топливо
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