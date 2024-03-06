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У Міненерго виключили можливість продовження транзиту газу з Росії

Середа, 6 березня 2024, 09:46 - Анастасія Жарикова

Міністр енергетики Герман Галущенко виключив будь-які комерційні угоди, які б дозволили російському газу продовжувати постачатись через Україну після закінчення поточної транзитної угоди в кінці року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство зазначає, що ЄC і Україна раніше заявляли, що не будуть переглядати існуючий контракт, але деякі учасники ринку оптимістично дивляться на можливість приватних угод щодо доставки палива в торговельний блок.

Міністр енергетики України Герман Галущенко 5 березня заперечив цей варіант.

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"Я не бачу такої можливості. На столі немає жодних можливих рішень", — сказав він.

"Ми готові це зупинити. Якщо хтось сказав, що це критичне питання для виживання взимку, що це питання безпеки постачання, це одна ситуація, але я не бачу такої ситуації", – додав Галущенко.

Замість того, щоб продовжувати купувати російський газ, очільник Міненерго закликав більше європейських країн зберігати паливо у підземних сховищах України. 

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Україна може запропонувати зберігати 15 мільярдів кубометрів газу в сховищах, що перевищує 14 мільярдів кубометрів російського палива, яке транзитом проходило через Україну минулого року.

"Я вважаю, це справедливо. Не кажіть, що ми не можемо прожити без російського газу", – додав міністр.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Європейська Комісія не має наміру контактувати з Росією для продовження транзиту російського газу до європейських країн через ГТС України, натомість вживатиме всі необхідні заходи для повного позбавлення від російського газу. 

газ Україна Росія транзит Міненерго
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